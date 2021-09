Verissimo, Adriana Volpe racconta la fine della storia con Roberto Parli

Adriana Volpe ha raccontato a Verissimo i dettagli della separazione dall’ormai ex marito Roberto Parli.

Adriana Volpe sará una delle ospiti della prima puntata della nuova edizione di Verissimo che, eccezionalmente, per la prima volta nella sua storia, andrà in onda anche la domenica pomeriggio. Nello studio di Silvia Toffanin, la bella opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata a cuore aperto.

Non si è parlato solo di questa nuova e incredibile esperienza televisiva che la vede al fianco di Alfonso Signorini, il conduttore del programma, e di Sonia Bruganelli. Adriana, infatti, ha voluto parlare, per la prima volta, anche della fine del matrimonio con Roberto Parli, il padre di sua figlia Gisele.

Adriana Volpe parla dell’ex marito

“All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo.

Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”. Così ha raccontato Adriana, nel salotto della Toffanin, parlando del matrimonio con l’imprenditore, durato dal 2008 al 2020.

Adriana Volpe e la separazione da Roberto Parli

Adriana ha poi parlato degli attacchi che lo stesso ex marito le ha rivolto sui social. “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia.

Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”. Come molti sanno, infatti, Roberto aveva criticato l’ex moglie per la sua amicizia con Marco Profeta, affermando che l’uomo girava nudo davanti a Gisele nella sua casa di famiglia, quando il matrimonio era ancora in piedi.

Adriana Volpe e il rapporto con Gisele





Si è poi parlato del divorzio. Adriana ha rivelato che non è stato semplice, ma si era arrivati ad un punto in cui era necessario prendere una decisione del genere. “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”. Nonostante la separazione, però, Adriana e Roberto restano dei genitori assai presenti per la loro piccola Gisele. Adesso, visto il ritorno a Roma della Volpe per il Gf Vip, vive con la mamma nella capitale. Molto spesso va a trovare il papà che, invece, vive a Montecarlo.