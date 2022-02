Verissimo, Ana Mena replica a Francesco Monte: la cantante spagnola spegne l'inutile polemica.

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, Ana Mena ne ha approfittato per replicare a Francesco Monte, chiarendo una volta per tutte la polemica che l’ha vista protagonista sui social insieme a lui. Cosa ha da dire la cantante spagnola all’ex tronista di Uomini e Donne?

Verissimo: Ana Mena replica a Monte

Ana Mena, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2022 con il brano Duecentomila ore, è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo, in onda sabato 26 febbraio su Canale 5. Tra le tante cose, la cantante ne ha approfittato per replicare alla polemica con Francesco Monte. Alla domanda di Silvia Toffanin, Ana Mena ha dichiarato:

“Non stavo ridendo di nessuno. In realtà io sono una persona che non vuole mai partecipare a queste cose, sono molto rispettosa e onesta, sempre facendo le mie cose. Volevo chiarirlo, io sono una persona che non vuole mai fare la guerra, che non mi piace partecipare a queste cose. Io faccio la mia musica e rispetto tutti i tipi di gusti. E’ una polemica che non esiste”.

La cantante spagnola ha replicato con il sorriso stampato sulle labbra, spiegando che si è trattato di un grandissimo equivoco.

Soltanto un grande equivoco

Ana Mena ha spiegato che il giorno che ha twittato “Ah, ah ah sto volando” era appena atterrata a Madrid. Aprendo TikTok ha visto il video di un sacerdote che ballava sulle note della sua Duecentomila ore. E’ per questo che ha scritto il post su Twitter e non c’era alcun riferimento a Monte.

Quest’ultimo, proprio nel momento in cui lei ha ‘cinguettato’, si stava esibendo sul palco di Una voce per San Marino, con la speranza di gareggiare all’Eurovision Song Contest 2022. Insomma, si è trattato solo di un grande equivoco perché Ana Mena non sapeva che Francesco stesse partecipando alla gara canora.

Perché è nata la polemica tra Ana Mena e Monte?

La polemica tra Ana Mena e Monte, per quanti non lo sapessero, è nata nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

Mentre Francesco è stato escluso, la cantante spagnola è entrata nella rosa dei 26 Big che si sono esibiti all’Ariston. L’ex tronista di Uomini e Donne non l’ha presa affatto bene. In un primo momento si è limitato ad escalamare: “Ma non era il Festival della musica italiana?“. Poi, quando Ana Mena si è esibita le ha anche lanciato qualche frecciatina.