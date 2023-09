Verissimo, Annalisa Minetti: "Non vedo più nulla": lacrime per Silvia Toffanin

Verissimo, Annalisa Minetti: "Non vedo più nulla": lacrime per Silvia Toffanin

La cantante Annalisa Minetti è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Nel corso della lunga intervista, Minetti ha spiegato di non riuscire a vedere più i volti dei propri figli, né tantomeno di percepire luci o ombre. “Non riesco invece a vedere i volti dei miei figli, non riesco nemmeno ad immaginarmeli. E mi dico che forse non li vedo in sogno perché forse un giorno li vedrò davvero”, sono state le sue parole. Silvia Toffanin è apparsa visibilmente commossa.

Verissimo, Annalisa Minetti si racconta: “Per me è un grande dolore”

Minetti ha proseguito osservando: “Mi dicono che ho due figli bellissimi e non poterli vedere mi distrugge, non puoi non soffrire. Li tocco, li accarezzo ma non percepisco come sono. Questa cosa non l’ho ancora superata, non ci riesco”.

Nonostante tutto riesce ancora a sentire i baci e gli abbracci, ma tuttavia non riescono a cancellare il dolore: “Ci sono per me in un altro modo, con le cose che mi dicono, con i loro abbracci e baci ma resta un grande dolore. Io ce la metto tutta per sforzarmi ma non ce la faccio, purtroppo è così, non c’è un’alternativa. Mi rendo conto che è inutile star qui a piangere, consideriamolo uno sfogo tra amiche”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La strada verso le Paralimpiadi

Non ultimo la cantante ha parlato di quello che è il suo obiettivo prossimo ossia le Paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi, nel 2024: “Ho un amore spassionato per lo sport che mi ha restituito la determinazione e l’autonomia. Con lo sport mi sono sentita nuovamente donna, più forte”.