Verissimo, Barù racconta l’esperienza del Gf Vip: “Ho accettato perché mi pagavano e poi odio il Natale”

Barù fresco della sua esperienza al Gf Vip ha raccontato cosa lo ha spinto ad accettare l'esperienza del Reality.

Gherardo Gaetani più noto come Barù è stato sicuramente uno dei concorrenti rivelazione della sesta stagione del Grande Fratello Vip tanto da essere arrivato tra i finalisti classificandosi terzo. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Barù si è raccontato a tutto tondo arrivando poi a parlare di cosa lo ha spinto ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Verissimo, Barù racconta cosa lo ha spinto ad accettare l’invito al Gf Vip

L’ex gieffino ha spiegato che sono state principalmente due le motivazioni che lo hanno portato a dire sì alla corte di Alfonso Signorini: “Mi avevano proposto questa cosa, mi era sembrata interessante per due motivi: mi pagavano e potevo saltare il Natale, una festa che odio. Per il resto, non ero entusiasta di lasciare una vita immerso nella natura per chiudermi in casa con altre persone”.

Verissimo, Baru: “Jessica? Di fisico non c’è stato nulla”

Barù ha poi fatto chiarezza una volta per tutte sul tipo di rapporto che lega lui alla vincitrice del Gf Vip Jessica Selassié: “Una donna fantastica, bella, pura, pulita, intelligente e divertente. Siamo amici, di fisico non c’è stato nulla, solo dei piccoli bacini ma niente di che. Ero ovviamente attratto da lei, ma ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto come quello del Gf Vip, con telecamere e microfoni tutto il giorno”.