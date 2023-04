Verissimo, Claudio Bisio sulla moglie: "Insieme da trent'anni. Qual è il nostro segreto"

Nella studio di Verissimo c’è stato spazio per le emozioni e le storie quelle belle che hanno un lieto fine. Nel corso della puntata andata in onda sabato 29 aprile è arrivato in studio il noto attore e conduttore, Claudio Bisio. Con lui era presente anche la moglie Sandra Bonzi e dalla quale è sposato da 20 anni. La coppia ha due figli Alice, nata nel 1996 e Federico nel 1998.

Verissimo, Claudio Bisio si racconta con la moglie: “Noi insieme da trent’anni”

La coppia ha spiegato che c’è un segreto se sono riusciti a rimanere per così tanto tempo insieme. I due infatti non si vedono molto, una lontananza dunque che, se da un lato risulta non semplice da vivere nella quotidianità, dall’altro – ha spiegato la coppia – è un punto di forza. A tale proposito hanno spiegato: “Ci vogliono anche molta fortuna, impegno e cura”.

“Ecco dove ci siamo conosciuti”

Non ultimo la moglie Sandra ha raccontato come ha incontrato l’attore per la prima volta: “Ci siamo conosciuti a un evento in cui mi occupavo della comunicazione e dell’ufficio stampa”. Il risultato ad ogni modo – come spiegherà anche Bisio non era stato dei più idilliaci: “L’inizio è stato in salita perché ho fatto una battuta che non le è piaciuta […] Per farmi perdonare mi sono inginocchiato davanti a lei al ristorante e le ho detto ‘non mi alzerò, finché non ricominci a parlarmi'”.