Verissimo, Dario Schirone parla dell’esperienza ad Amici e su Sissi aggiunge: “È pazza”

Il ballerino Dario Schirone si è raccontato a trecentosessanta gradi in un'intervista rilasciata a Verissimo: tutti i dettagli.

18 anni e una passione innata per il mondo della danza, il talentuoso ballerino Dario Schirone, che di recente è stato eliminato da Amici 21, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022.

Verissimo, Dario sull’esperienza ad Amici: “Dispiace non essere arrivato in finale”

Dario Schirone, ballerino del team Peparini-Pettinelli all’interno del talent Amici 21, è stato eliminato nella semifinale di sabato 7 maggio 2022. Ecco cosa ha dichiarato il giovane sull’esperienza vissuta all’interno del programma e sulla mancata finale:

“Mi è dispiaciuto non arrivare in finale, però sono davvero contento, mi rivedo un’altra persona, a parte il ballerino, che quello è lo scopo del programma formarti, mi rivedo proprio un’altra persona“.

Dario Schirone parla del suo amore per la danza: “Ho iniziato all’età di sei anni”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Dario Schirone ha raccontato di tutti i sacrifici fatti per la danza e a tal proposito ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin:

“Più che la comodità preferivo studiare, perchè con i soldi che c’erano a casa le opzioni erano due o facevo poche lezioni con hotel oppure ne facevo tante, ma dormivo in macchina e in autogrill, ho scelto quello, i miei genitori mi hanno sempre assecondato su qualsiasi cosa”.

Verissimo, Dario sul suo rapporto con Sissi: “È pazza”

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Dario ha parlato anche del suo rapporto con Sissi e in particolare ecco cosa ha dichiarato sulla loro storia d’amore:

“Mi manca tanto, ci penso spesso, io sono entrato là pensando che sarei andato tutto dritto per la danza e che non ci sarebbe stato nient’altro d’importante, poi è entrata sta pazza e mi ha fatto innamorare con un panino nutella e mascarpone”.

E a queste parole ha aggiunto: