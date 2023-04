Verissimo, Elena Di Cioccio sulla sieropositività: "Ecco come l'ho scoperto"

Tra gli ospiti di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, nel corso della puntata andata in onda sabato 8 aprile c’è stata anche l’ex iena Elena Di Cioccio. La conduttrice si è raccontata a tutto tondo, a cominciare dalla sieropositività che ha scoperto ormai 21 anni fa. L’ex iena ha poi parlato del vissuto non facile legato al suicidio della madre: “È stata per me drammatica”, ha spiegato.

Verissimo, Elena Di Cioccio sulla sieropositività: “Mi si è gelato il sangue”

La conduttrice ha spiegato cosa ha rivelato nel momento in cui ha scoperto di avere l’HIV: “Ero andata a fare degli esami del sangue di routine e quando ho avuto i risultati e il mio medico mi ha detto cosa fosse risultato, mi si è gelato il sangue. Da quel momento sono cambiata, la mia vita non è stata più la stessa. Oggi, essermi liberata di questo peso è per me un sollievo”.

In merito a come avesse scoperto di essere rimasta infettata ha dichiarato: “Non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita. Ma era dentro una situazione di relazione stabile”.

“Sono finita in una relazione tossica”

Infine Elena Di Cioccio ha rivelato di aver vissuto in una relazione tossica. Sul suicidio della madre ha invece dichiarato: “La morte di mia mamma è stata per me drammatica ma purtroppo c’erano già stati dei segnali e quando è successo, è come se già me lo aspettassi”.