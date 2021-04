Verissimo, Enrica Bonaccorti: “Ho avuto un aborto dopo aver annunciato la gravidanza in tv”

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Enrica Bonaccorti ha raccontato l’esperienza dell’aborto, vissuta poco dopo aver annunciato la gravidanza in tv.

La conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di aver sperimentato l’aborto, poco dopo aver annunciato la sua gravidanza in televisione.

Verissimo, Enrica Bonaccorti e il dramma dell’aborto

In occasione della sua partecipazione a Verissimo durante la puntata andata in onda sabato 10 aprile, la conduttrice televisiva e attrice Enrica Bonaccorti ha rivelato alcuni degli aspetti più intimi e personali della sua vita e della sua carriera professionale.

In particolare, la donna ha ricordato uno degli eventi più traumatici mai vissuti relativi alla maternità. Tempo fa, infatti, aveva scelto di annunciare in diretta televisiva di essere in dolce attesa: la sua decisione venne aspramente criticata sia dal mondo dello spettacolo che dai telespettatori e si concluse con un drammatico aborto.

A questo proposito, nel salotto di Silvia Toffanin, Enrica Bonaccorti ha spiegato: “Ero in trasmissione, pensavo di dirlo un minuto prima di lasciare la parola al TG1.

È stato uno scandalo terribile. Ne hanno parlato tutti i giornali, mi hanno accusato di fare uso privato della tv pubblica. Dopo l’annuncio, poi, sono andata in camerino, mi sono tolta il vestito e ho notato delle perdite. Mi hanno subito portato in una clinica dove sono stata ricoverata tre settimane ma, quando sono tornata a casa, pur restando immobile, ho perso il bambino dopo pochi giorni”.