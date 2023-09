Verissimo, Federica Panicucci sul compagno: "Io e lui non ci siamo mai lasciati"

Anche la conduttrice Federica Panicucci, storico volto delle reti del biscione è intervenuta nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell’intervista rilasciata al programma Panicucci ha fatto chiarezza sulla relazione che da circa sette anni la lega a Marco Bacini: “Questa estate, tornati da una bellissima vacanza, eravamo a cena quando aprendo i social ho iniziato a leggere messaggi di persone che mi chiedevano se fossimo o meno in crisi. Con il matrimonio rimandato in molti hanno dedotto che fosse finita, ma io e Marco non ci siamo mai lasciati”.

Verissimo, Federica Panicucci fa chiarezza sul legame con Marco Bacini

Federica Panicucci ha ripercorso la storia con Bacini che è stata segnata da alti e bassi. Nonostante tutto la coppia ne è sempre uscita più forte di prima: “Credo siano fondamentali in una coppia questi momenti sinceri, di pancia, noi ne abbiamo ma di base c’è un amore e un’attrazione molto forte. Io sento la necessità di averlo sempre vicino e quando non c’è mi manca. Quando leggiamo che siamo in crisi ci ridiamo su”.

I festeggiamenti per i 18 anni della figlia Sofia

Per Federica Panicucci questi giorni sono stati particolarmente speciali: Sofia, la figlia nata dalla precedente relazione con Mario Fargetta ha compiuto 18 anni. Per questa occasione particolarmente solenne, la conduttrice e il noto Dj e produttore discografico, hanno scritto una lettera per Sofia, un momento questo importante che li ha uniti come famiglia: “volevamo che avesse tante sorprese. Lei e il fratello Mattia si sono ritrovati nell’abbraccio dei loro genitori, di Marco, degli amici. Si percepiva il sentimento durante la festa”.