Verissimo, Federico Fashion Style e l’amore per la figlia Sophie: “Avere il suo sorriso non ha prezzo”

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Fashion Style si è raccontato a cuore aperto soffermandosi sull'affetto per sua figlia Sophie.

Elegante, estroso, anticonvenzionale… queste sono solo alcune delle caratteristiche che da sempre hanno distinto il celebre parrucchiere Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri ndr.). Eppure il ritratto che è emerso nello studio di Verissimo è quello di un padre affettuoso, ma anche di quella di un uomo che ha lottato per inseguire i sogni.

Della sua bambina Sophie ha affermato visibilmente: “Potrei essere povero e vivere per strada ma avere il sorriso di mia figlia non ha prezzo”.

Verissimo Federico Fashion Style, “Con Letizia ci provavamo da tre anni”

Il noto parrucchiere ha poi raccontato il difficile percorso che ha portato alla nascita della figlia che è stata concepita con fecondazione assistita. Ha quindi rivelato: “Con Letizia ci provavamo da tre anni e un po’ stavo entrando in depressione perché non arrivava, allora abbiamo deciso di intraprendere il percorso di fecondazione assistita”.

Ad ogni modo non è stato tutto rosa e fiori soprattutto all’inizio: “Però, quando a Letizia hanno prelevato gli ovuli, ha avuto un’emorragia, ma in ospedale non se n’erano accorti.

Quando sono arrivato da lei, ho insistito perché le facessero l’ecografia perché stava male e lì hanno visto, le hanno dato mezz’ora di vita […] io allora ho chiamato un’ambulanza privata, l’hanno portata in un altro ospedale e in mezz’ora l’hanno operata. Lei ha una forza incredibile e, dopo le cure, ha continuato il percorso di fecondazione con cui poi è nata nostra figlia Sophie Maelle”.

Verissimo Federico Fashion Style, l’emozione e la lettera del padre

Un momento particolarmente toccante è arrivato quando nello studio di Verissimo gli viene letta la lettera del padre. Di lui ha raccontato: “Non me lo sarei mai aspettato. Per me non esiste che chieda scusa. Mi ha insegnato tante cose nella vita, il rispetto per le persone ed essere seri e onesti”. Sulla sua identità sessuale, Federico Fashion Style dribbla le critiche: “Se fossi gay non avrei problemi a dirlo. A me dei giudizi non importa nulla, sono fatto così”.

Verissimo Federico Fashion Style, “Diventare quello che sono ci vuole fatica e volontà”

Infine parlando con soddisfazione e orgoglio del suo percorso professionale ha affermato: “Chiunque è venuto ad Anzio, da Valeria Marini ad Arisa, ma anche Belen. Diventare quello che io sono oggi ci vuole fatica e volontà. Io anche se sono famoso continuo a fare lo shampoo, per me il lavoro onesto è un valore da trasmettere a mia figlia”.