Verissimo, Giuliana De Sio: “Voglio l’amore ma non succede. L’ultima volta che ho desiderato farlo…”

Giuliana De Sio, ospite di Verissimo, ha parlato del teatro, del contatto con il pubblico appena ritrovato ma anche della sua vita privata e dell'amor

Giuliana De Sio, ospite di Verissimo, ha parlato del teatro, del contatto con il pubblico appena ritrovato ma anche della sua vita privata e dell’amore.

Verissimo, Giuliana De Sio si confessa nel salotto di Silvia Toffanin

Giuliana De Sio è stata ospite di Verissimo per parlare dei suoi impegni a teatro dopo essere stata tanto ferma a causa della pandemia.

L’attrice ha confessato a Silvia Toffanin di non innamorarsi da tanto tempo e di andare da un analista da diversi anni. La donna si è lasciata andare e ha parlato tanto della sua vita privata, compresa la sua relazione con il collega Alessandro Haber.

Verissimo, Giuliana De Sio: “Avvertivo il pericolo della depressione”

“Bello sentire il pubblico, è un bisogno di scambio. Noi attori abbiamo una dipendenza, ci sentivamo disutili senza far niente, non è esibizionismo.

Lo spettacolo che porto in scena fa molto ridere, quando sento le risate sono felice” ha spiegato Giuliana De Sio, parlando del ritorno in teatro dopo essere stata a lungo ferma a causa della pandemia. “Con i primi soldi che io ho guadagnato ho preso una persona che facesse i servizi in casa e un analista. Avvertivo il pericolo della depressione. Con il successo ho chiesto aiuto” ha dichiarato la donna, che da anni va dall’analista.

Per lei non è stato facile perdere la famiglia e ad oggi le rimane solo sua sorella. “Con lei abbiamo avuto dei periodi di tensione, ma siamo rimaste io e lei da sole” ha aggiunto.

Verissimo, Giuliana De Sio: “L’ultima volta in cui ho desiderato fare l’amore”

“I miei amici dicono che sono io che non lo cerco. Non è vero, io lo voglio, ma non succede. Sono tanti anni, dieci, che non mi innamoro.

C’è qualche medicina?” ha spiegato Giuliana De Sio, parlando dell’amore. “Alessandro Haber mi presentava in modo elegante agli amici: ‘lei me la sono trombata…’. E quando racconta come l’ho lasciato lo fa con passione; solo che io non mi ricordo niente“ ha raccontato l’attrice, ricordando la sua relazione con il collega. “L’ultima volta che ho fatto l’amore non posso dirtelo, ma quella in cui ho desiderato farlo è stato tre anni fa con una persona che non desiderava la stessa cosa” ha confessato.