Verissimo, Giusy Ferreri: “Beatrice mi chiede una sorellina, ci sto pensando”

Giusy Ferreri si è raccontata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, parlando della sua maternità e del desiderio di un secondo figlio dopo la sua dolce Beatrice, che vorrebbe una sorellina.

Verissimo, Giusy Ferreri: “Beatrice mi chiede una sorellina”

Giusy Ferreri, ospite di Verissimo, dopo l’esperienza a Sanremo 2022, ha parlato molto di sua figlia Beatrice.

Silvia Toffanin le ha chiesto se desidera un altro figlio e la cantante ha detto che ci sta pensando. “Beatrice mi chiede una sorellina” ha spiegato. La figlia è la sua prima fan. “Ha una personalità forte, è intelligente, attenta. Già si mette il rossetto. Se sto pensando a un altro figlio? Sì, Beatrice me lo chiede, anzi vorrebbe la sorellina” ha spiegato la cantante.

Giusy Ferreri su Sanremo: “Sono rimasta un po’ delusa”

Prima di un secondo figlio, però, vuole pensare al nuovo album e al suo sogno di riprendere il tour. Per quanto riguarda l’esperienza a Sanremo 2022, la cantante ha spiegato di essere rimasta delusa. “Sono rimasta un po’ delusa perché non mi aspettavo di arrivare in fondo alla classifica. Poi me ne sono fatta una ragione, alle volte proponi una canzone che non è giusta per il momento” ha spiegato Giusy Ferreri.