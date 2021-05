Verissimo, il finalista di Amici Aka7even: “Da piccolo, sono stato in coma per sette giorni”

Il cantante e finalista di Amici Luca Marzano, in arte “Aka7even, ha raccontato alcuni aneddoti personali durante la sua partecipazione a Verissimo.

Il cantante Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, è stato uno dei finalisti della ventesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, conclusosi lo scorso sabato 15 maggio. A una settimana di distanza dalla fine del programma, l’artista è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

Verissimo, il finalista di Amici Aka7even dopo la fine del talent

Il giovane artista campano Luca Marzano, in arte “Aka7even”, è riuscito a conquistarsi un posto nella finale di Amici 2021 e a raggiungere traguardi importanti, tra i quali un disco di platico, nel corso del suo percorso all’interno del talent.

Nonostante la conclusione del programma e mancata vittoria, il ragazzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel pomeriggio di sabato 22 maggio, ha dimostrato di essere estremamente determinato e di essere pronto a continuare a mettersi alla prova per realizzare il suo sogno.

Aka7even, del resto, è il primo tra i giovani talenti dell’ultima edizione di Amici, dopo Irama, ad essersi posizionato primo nella Top 50 di Spotify. Allo stesso tempo, il suo album di inediti rappresenta uno dei dischi più venduti in Italia mentre i suoi brani d’esordio sono stati molto apprezzati dai fans.

Verissimo, il finalista di Amici Aka7even: l’origine del nome e il rapporto con i genitori

Nello studio di Verissimo, Aka7even si è esibito con il suo cavallo di battaglia, Loca, per poi rilasciare una breve intervista alla conduttrice Silvia Toffanin.

In questo contesto, il ragazzo ha rivelato l’origine del suo pseudonimo, spiegando: “Il mio nome deriva dal fatto che da piccolo sono stato in coma per sette giorni. Avevo appena 7 anni. i medici pensavano che io non riaprissi mai più gli occhi. Il numero 7 è appunto per ricordare quel periodo –e ha aggiunto –. Sette, come le vite dei gatti”.

Il giovane artista, poi, ha voluto raccontare alcuni particolari che caratterizzano il suo rapporto con i genitori, ricordando: “Al quinto anno di superiori, a tre mesi dall’esame di maturità, ho lasciato la scuola. La mia famiglia, nonostante questo, mi ha sempre appoggiato pienamente. Per quanto riguarda la musica, mi hanno sempre sostenuto. Non hanno mai voluto che lavorassi. Mi hanno permesso di inseguire il mio sogno”.

Verissimo, il finalista di Amici Aka7even: l’augurio di Stefano De Martino

Prima di lasciare lo studio di Verissimo, infine, il cantante ha ricevuto una particolare sorpresa da Stefano De Martino. L’ex giudice di Amici, infatti, come confermato dallo stesso Aka7even, gli è sempre stato molto vicino, dandogli preziosi consigli in occasione del Serale.

In quest’ultima circostanza, invece, Stefano De Martino ha voluto fare il suo “in bocca al lupo” per il futuro al ragazzo, ricordandogli di dare sempre il massimo, soprattutto adesso che è uscito dalla scuola del talent Mediaset.