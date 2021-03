La soap opera turca non andrà in onda sabato 27 marzo: spazio a Verissimo.

La Mediaset ha effettuato delle variazioni nella programmazione di sabato 27 marzo. Nel pomeriggio, infatti, non andrà in onda Daydreamer – Le ali del sogno. A sostituire la soap opera turca sarà la nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che avrà inizio in anticipo.

Tanti ospiti interessanti in studio.

Spazio a Verissimo: salta Daydreamer

L’orario di inizio di Verissimo, sabato 27 marzo, è in programma alle 15.30, non alle 16.05 come solitamente avviene. Il programma di Silvia Toffanin prenderà dunque eccezionalmente il posto di Daydreamer – Le ali del sogno. Brutta notizia per le tante fans della soap opera turca con protagonista Can Yaman. Resta invariata, invece, la presenza nel palinsesto delle telenovelas Beautiful e Una Vita.

I fans di Daydreamer – Le ali del sogno, invece, dovranno attendere lunedì 29 marzo per tornare a seguire la loro storia preferita.

Il nuovo episodio sarà trasmesso alle 16.40 su Canale 5, prima del consueto appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso.

Gli ospiti di Silvia Toffanin

Tanta attesa intanto per la nuova puntata di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto diversi ospiti interessanti. Tra questi Francesco Arca, co-protagonista della fiction Svegliati amore mio. Il primo dei tre episodi della miniserie, con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, è andato in onda giovedì 25 marzo ed ha generato grande successo.