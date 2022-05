Verissimo, Jeremias Rodriguez svela di aver avuto problemi con la droga: “Ho toccato il fondo”

"Non voglio vivere così", queste le difficili parole di Jeremias che ha rivelato di aver avuto un passato difficile con la droga.

Terminata da poche settimane l’esperienza all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez nel corso di una lunga riflessione a cuore aperto nello studio di Verissimo ha raccontato di aver vissuto degli anni molto difficili durante i quali ha sofferto di depressione.

Proprio durante questo periodo buio il fratello di Cecilia e Belen ha fatto anche uso di sostanze stupefacenti: “Quando ho toccato il fondo ho detto basta: non voglio vivere così”, ha affermato.

Verissimo, Jeremias Rodriguez si racconta: “Non vado fiero della vita che ho fatto in passato”

Jeremias che ha preso parte alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ha espresso parole di dolore, ma anche piene di consapevolezza e nate dopo un lungo percorso dal quale è riuscito ad uscirne grazie anche al supporto dei familiari e della fidanzata:

“Mi ero stancato di vivere.

Non mi accettavo, non mi piacevo. Ho provato a curarmi con delle medicine ma quando ho visto gli effetti che avevano su di me le ho lasciate. In quel periodo ho fatto anche uso di droghe e sono stato male perché non ero lucido. Non riuscivo più ad andare avanti e a fare ordine nella mia vita”.

Sulla compagna Deborah: “Lei è stata la mia salvezza”.

L’ex naufrago ha dedicato parole piene di amore per la compagna Deborah e che lui ha definito “la sua salvezza”: “Penso non ci sia niente di più bello che essere accettati per quello che si è, soprattutto in un periodo in cui mi facevo schifo da solo”.

Infine il padre Gustavo, anche lui ex naufrago sull’Isola, si è detto molto orgoglioso del figlio: “Sono fiero di lui”.