Verissimo, la rivelazione di Antonino Spadaccino: "Sono innamorato di un uomo impegnato"

Antonino Spadaccino, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show si è confessato a Verissimo, tra relazioni del passato e nuovi amori.

Verissimo, la confessione di Antonino Spadaccino: “Sono innamorato di un uomo già impegnato”

Antonino Spadaccino, neo vincitore di Tale e Quale Show, ha deciso di sfogarsi nel salotto di Verissimo.

Dopo anni bui e di relazioni finite male, il cantante è tornato ad amare, non senza però l’ennesimo ostacolo da superare:

“Adesso ho fatto spazio nel mio cuore. Ho ritrovato la bellezza. C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema, è impegnato.

E quindi, dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla. Risolvi la tua vita, quando avrai risolto la tua vita, nel caso… metterci insieme? Magari, perché no. Vedremo, chi può dirlo. Oppure arriva qualcun altro. Però mi piace molto”

Il passato fa male

In questa chiacchierata con Silvia Toffanin, il vincitore di Tale e Quale è tornato a parlare del suo passato, e in particolar modo della sua precedente relazione finita male:

“Io vengo da un convivenza di tre anni e mezzo.

Purtroppo una convivenza disastrosa. Senza dare troppi dettagli, però magari ci si innamora, si dipinge una persona che delle volte non è quella che sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in mille pezzi”.

“L’analisi mi ha fatto trovare il lato positivo”

L’ex allievo di Amici ha poi confessato di esser stato in analisi dopo la rottura con l’ex fidanzato, e di non vergognarsene, perché la terapia lo ha aiutato a ritrovare se stesso:

“Sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente.

Così ho spostato il pensiero da cosa non mi dava quella persona, cosa nascondeva quella persona, a che cosa però ho dato io. Ho avuto amore per uno? O addirittura ho avuto amore anche per due cuori e non è bastato? Però l’ho dato, quindi sono sicuro di quello che posso fare. Ho svoltato la medaglia. L’ho girata. Ho trovato il lato positivo“.