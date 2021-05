La vincitrice di Amici 2021, la ballerina Giulia Stabile, ha raccontato la sua esperienza con il talent e il ritorno alla quotidianità dopo la vittoria.

La ballerina Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, trionfando nel corso della finale del Serale andata in onda lo scorso sabato 15 maggio. A una settimana di distanza dalla vittoria, l’artista è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, raccontando aneddoti ed episodi sconosciuti che hanno caratterizzato periodi vissuti prima e dopo la partecipazione al programma.

Verissimo, la vincitrice di Amici Giulia Stabile: “Adesso mi sento più libera”

Nel corso della sua permanenza ad Amici, Giulia Stabile è cresciuta non soltanto da un punto di vista professionale ma anche personale, superando ogni insicurezza provata e conquistando gradualmente una consapevolezza di sé sempre maggiore.

È una nuova Giulia, quindi, la ragazza che ha fatto il suo ingresso a Verissimo per essere intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin, durante la puntata andata in onda nel pomeriggio di sabato 22 maggio.

In questo contesto, subito dopo essersi seduta di fronte alla conduttrice, la ballerina 19enne ha raccontato il suo stato d’animo dopo aver concluso l’esperienza di Amici, spiegando: “Adesso mi sento un po’ più libera, prima di entrare avevo un peso. Mi sentivo inferiore agli altri, mentre adesso ho capito che sono sullo stesso piano degli altri”.

Verissimo, la vincitrice di Amici Giulia Stabile: i rapporti fuori dalla scuola

La vincitrice del talent show Mediaset, poi, ha ripercorso gli anni dedicati allo studio della danza vissuti all’insegna del sacrificio e ha sottolineato come l’intensità e la durezza delle lezioni siano aumentate iniziando a frequentare l’apposita scuola.

A questo proposito, Giulia Stabile ha ammesso che, nella scuola di danza, le ballerine erano suddivise tra un gruppo che comprendeva le ragazze più brave e un altro gruppo che riguardava le ragazze meno brave. In contesto scolastico, le esperienze della 19enne non sono state migliori in quanto veniva spesso canzonata da alcune compagne e, con il trascorrere del tempo, anche dalle sue stesse amiche.

Verissimo, la vincitrice di Amici Giulia Stabile: i messaggi ricevuti

In relazione ai difficili rapporti relazionali vissuti sia a scuola che nella scuola di danza, dopo la vittoria di Amici, Giulia Stabile ha ammesso: “Alcune di queste persone si sono fatte sentire, mi hanno mandato dei messaggi. Dicono che è strano essere state in classe con la vincitrice di Amici, con una persona famosa che va in tv ed è molto amata dal pubblico. Una si è anche scusata per quello che mi ha fatto, ma adesso è troppo facile scusarsi. Altre, invece, non si sono fatte più vive”.