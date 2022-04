Verissimo, le anticipazioni del 2 aprile: un volto molto atteso in studio

Le anticipazioni della puntata di Verissimo del 2 aprile. In studio tanti ospiti interessanti ed un volto davvero amato della TV e del web!

Il prossimo 2 aprile andrà in onda una interessantissima nuova puntata di ‘Verissimo‘, il talk show di Mediaset condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. In studio appariranno tantissimi volti noti della televisione.

Verissimo, le anticipazioni del 2 aprile: l’orario della puntata

Il mese di aprile si apre con il botto per tutti i fan del programma di Canale 5, ‘Verissimo‘. Sabato 2 aprile andrà, infatti, in onda la primissima puntata del mese, come di consueto alle ore 16 e 30. Da quanto si apprende, saranno davvero tantissimi i personaggi che si alterneranno nel salotto di Silvia Toffanin in questa puntata.

Verissimo, i personaggi intervistati da Silvia Toffanin

I primi due personaggi che interverranno nel programma, saranno due amatissimi giudici di ‘Amici’: Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

I due entreranno nelle pieghe del loro rapporto professionale, raccontando qualcosa di interessante sui dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Si prosegue poi con il filone di ‘Amici’, e ospiti nello studio saranno Calma e Christian, gli ultimi due eliminati dal talent musicale. Dopo l’intramezzo di Ditonellapiaga, che parlerà del successo di “Chimica”, si farà di nuovo un passo indietro verso il ‘Grande Fratello Vip’, con l’intervista attesissima a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Anche Tommaso Zorzi sarà a Verissimo

Infine, l’ospite forse più atteso. Un volto davvero amato dai telespettatori di tutta Italia e anche dai naviganti web: Tommaso Zorzi! L’ex vincitore del GF Vip sarà ospite dello studio per parlare del suo nuovo libro intitolato “Parole per noi due“. Insomma, sarà una puntata davvero da non perdere.