Verissimo, Michelle Hunziker orgogliosa di essere nonna: "Eros? Anche lui emozionato"

Solo qualche settimana fa la conduttrice Michelle Hunziker ha vissuto la bella emozione di accogliere un nipote: la primogenita Aurora, nata dalla relazione con il cantautore Eros Ramazzotti, è diventata mamma a 26 anni del piccolo Cesare Augusto. Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda domenica 9 aprile, Michelle ha raccontato cosa ha provato nel diventare nonna a 46 anni: “Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023”, ha dichiarato con orgoglio.

Verissimo, Michelle Hunziker si racconta dopo essere diventata nonna: “Sono al settimo cielo”

La conduttrice ha spiegato che per lei l’essere nonna, non ha nulla a che vedere con l’età anagrafica, ma è piuttosto “uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”.

Sulla figlia Aurora ha elogiato la forza con la quale ha vissuto il momento della nascita del suo bambino: “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè”.

“Eros? È super emozionato”

Non ultimo Michelle ha rivelato che anche l’ex Eros Ramazzotti ha vissuto questo momento con molta emozione. Sulle figlie più piccole, Sole e Celeste, ha osservato: “Sole dice ‘Cesare è mio’, hanno già questo possesso. Piano piano lo vivremo, prima è di mamma e papà, si devono godere questo momento sacro”.