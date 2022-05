Verissimo, Nunzio Stancampiano parla dell’esperienza ad Amici: “Ho fatto un grande percorso”

Il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano, dopo aver da poco concluso la sua esperienza ad Amici, si è raccontato in un'intervista a Verissimo.

Classe 2003 e originario di Adrano, provincia di Catania, Nunzio Stancampiano, il talentuoso ballerino di latino americano, che ha preso parte ad Amici 21, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo, che è andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 7 maggio 2022.

Simpatia, grinta, talento e ovviamente savoir-fair, sono solo alcuni dei termini che possono qualificare la persona di Nunzio Stancampiano, il ballerino di 18 anni, che ad Amici 21 ha saputo conquistare il cuore degli amanti del noto talent di Maria De Filippi.

Nunzio, nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ha così parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici:

“Sono soddisfatto del percorso fatto, delle persone che mi sono state vicine: Raimondo e Maria. Maria su di me ha fatto un grande lavoro, un capolavoro, è una donna di un’intelligenza fuori dal normale”.

E a queste parole ha poi aggiunto:

“Per me vincere Amici è troppo grande come cosa, però sì lo immaginavo”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano, ha parlato anche di una persona che è sempre stata per lui fondamentale all’interno del suo percorso ad Amici e nella vita in generale, si tratta di Raimondo Todaro.

Ecco cosa ha dichiarato nello specifico Nunzio su Raimondo Todaro:

Piano piano mi ha dato degli insegnamenti che ad oggi conservo per sempre nel mio cuore, è una persona speciale , fantastica, molto umile, sensibile, che ti mette nelle tue condizioni migliori per farti esprimere e soprattutto ti capisce “.

A Verissimo, Nunzio Stancampiano ha parlato anche della professoressa Alessandra Celentano e inaspettatamente ecco cosa ha dichiarato su di lei:

“Mi manca di più la Celentano, perchè non avere lei che mi punzecchiava sempre in casa mi sembra strano, vorrei averla sempre con me“.