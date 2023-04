Verissimo, Raffaella Fico su Balotelli: "Ci abbiamo riprovato. Oggi sono single"

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, c’era anche Raffaella Fico. La showgirl si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista nella quale ha parlato del legame con l’ex Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia. I due – ha spiegato Raffaella Fico – hanno riprovato a ricostruire il loro legame, ma c’è stato un nulla di fatto, ad ogni modo, continuano a rimanere vicini: “Lui è come un fratello per me, ci diciamo tutto”, ha dichiarato.

Verissimo, Raffaella Fico su Balotelli: “Lui è come un fratello”

Proprio in merito all’ex Mario Balotelli ha dichiarato che entrambi, pur separati, sono molto presenti come genitori di Pia: “Abbiamo riprovato a stare insieme, l’ultima volta è successo qualche tempo fa, ma abbiamo capito che non ci potrà essere un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia”, quindi ha rivelato: “Chi ci ha provato di più? Entrambi, ma non abbiamo rancori. Non lo vedo come mio compagno oggi o in futuro, ci sono troppe incompatibilità”.

“Mario è un papà presente”

Non ultimo Raffaella Fico ha parlato del legame tra Pia e il secondogenito di Balotelli, Lion: “Io non ho problemi. Io do il massimo della disponibilità perché i bambini, in quanto fratellini, si devono vedere. Ma Mario riesce ad essere un papà presente: abbiamo dato a Pia il senso della famiglia, basti pensare che abbiamo trascorso la Pasqua insieme”.

Ad oggi Raffaella è single, ma è comunque serena. Nella sua vita c’è la piccola Pia: “Oggi ho delle esigenze diverse, sono una mamma, ho una bambina. Ma si sta benissimo da sole, ho ritrovato la serenità con me stessa”.