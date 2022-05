Verissimo, Raoul Bova si racconta: dalla compagna Rocio ai figli

Dagli ultimi successi passando per la compagna Rocio Munoz Morales ai suoi figli più grandi...Raoul Bova a Verissimo si è raccontato a tutto tondo.

Raoul Bova è uno degli attori più amati del piccolo e grande schermo. Sta affrontando infatti un periodo davvero roseo, non solo sul lato professionale, ma anche su quello sentimentale.

Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, l’attore si è raccontato a tutto tondo mettendo insieme i diversi aspetti della sua vita.

Non è mancato poi un pensiero che è stato rivolto al padre: “Spero di essere un papà come lo è stato lui con me”.

Verissimo, Raoul Bova sulla compagna Rocio

Proprio per la compagna e madre delle sue due figlie Rocio Munoz Morales ha espresso parole piene di tenerezza: “Con lei c’è una grande complicità, una grande voglia di stare bene, di capirsi, di aiutarsi, di venirsi incontro. Questo lavoro ci porta spesso lontano, vorrei stare più tempo con lei, però ogni volta è come se fosse un nuovo incontro”.

Sulle due figlie più piccole ha invece detto: “Luna e Alma ci danno il senso dell’unione”.

La sorpresa inaspettata in studio

Nel corso della lunga chiacchierata non sono mancate le sorprese come quella dei due figli più grandi avuti dalla ex compagna Chiara Giordano che attraverso un videomessaggio gli hanno detto delle parole particolarmente dolci: “Stavolta mi hai fregato. Ma come hai fatto? Loro di solito sono molto restii alla telecamera”, ha esclamato lui.