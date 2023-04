Verissimo, Samuele Segreto su Amici: "Avrei voluto continuare. Emanuel Lo? Un'ispirazione"

Il ballerino Samuele Segreto è stato uno degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 8 aprile. L’ex allievo della scuola di Amici si è raccontato a tutto tondo: dalla carriera in ascesa anche nel mondo del cinema, al suo rapporto con l’amore: “Se mi piaceva qualcuna nella scuola? Non lo voglio dire!”, ha esclamato il giovane talento del ballo.

Verissimo, Samuele Segreto ad Amici: “Ritorno alla normalità? All’inizio uno schiaffo”

L’ex allievo di Amici ha raccontato come ha vissuto il ritorno alla vita di tutti i giorni, spiegando che per lui, inizialmente è stato uno “schiaffo”. Ha poi aggiunto: “Fortunatamente ho trovato tantissima gente che mi supporta ed ho davvero tante cose belle da fare quindi mi son detto: non è stata poi così drammatica l’uscita dalla scuola. Avrei volevo proseguire, è normale, ma sono contento così”.

“Elena D’Amario? Innamorata di lei a livello artistico”

La conversazione tra l’allievo e Silvia Toffanin ha poi virato sulle “questioni di cuore”. In merito al fatto se si fosse innamorato di qualcuna durante l’esperienza nella scuola di Amici si è detto timido: “Non vi dirò i nomi”, ha dichiarato.

Ciononostante un nome lo ha fatto: si tratta di Elena D’Amario della quale è innamorato solo a livello artistico. A tale proposito ha dichiarato: “Con Elena all’inizio si è creata una situazione di imbarazzo da parte mia fortissima, perché non credevo che in puntata venisse fuori questo argomento. Adesso sono innamorato di lei ma a livello artistico, la stimo tanto. Ma mi è passata la cosa dal cuore, diciamo. Succede a tutti”.