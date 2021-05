Verissimo, Sangiovanni: “Sono sempre stato diverso. Con Amici, in sei mesi ho vissuto tre vite”

Il cantante e secondo classificato di Amici Sangiovanni, ospite a Verissimo, ha raccontato alcuni aneddoti personali e la sua esperienza al talent.

Il cantante Sangiovanni è stato uno dei finalisti nonché secondo classificato della ventesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, conclusosi lo scorso sabato 15 maggio. A una settimana di distanza dalla fine del programma, l’artista è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

Verissimo, Sangiovanni: “In sei mesi, ho vissuto tre vite”

Il giovane Sangiovanni ha concluso la sua esperienza con Amici 2021 raggiungendo importanti traguardi come il doppio disco di platino ottenuto con Lady oppure la vittoria nella categoria canto. Il cantante, inoltre, è costantemente in tendenza sui social e i suoi brani sono tra i più ascoltati del momento.

Nel pomeriggio di sabato 22 maggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il ragazzo ha deciso di ripercorrere i momenti più importati di Amici, raccontando le emozioni provate e il rapporto con la fidanzata e vincitrice dello show Giulia Stabile.

A proposito del periodo di tempo trascorso all’interno della scuola di Amici, Sangiovanni ha spiegato come si sente dopo aver lasciato il programma: “Sono un po’ spaesato. È strano perché quando siamo entrati la nostra vita era completamente diversa. Siamo entrati in un contesto completamente nuovo sconosciuto e ci abbiamo vissuto per sei mesi e, quando siamo usciti, abbiamo iniziato una nuova vita totalmente diversa, anch’essa, da quella precedente e da quella precedente ancora.

In sostanza, è come se avessi vissuto tre vite in sei mesi. L’esperienza ad Amici, poi, è stata meravigliosa: sono cresciuto tantissimo”.

Verissimo, Sangiovanni: la finalissima e il successo sui social

Commentando la finalissima della ventesima edizione del talent, disputata contro la fidanzata e ballerina Giulia, Sangiovanni ha ammesso: “Non ci poteva essere finale più bella per me. Sono stato felicissimo di condividere la finalissima con lei”.

Silvia Toffanin ha, poi, chiesto al cantante quale sia stata la reazione della sua famiglia una volta svelati i risultati che hanno decretato Giulia come vincitrice dello show, relegando al secondo posto. A questa domanda, il ragazzo ha risposto: “La mia famiglia è stata contentissima. Sono tutti sui social e sono super fieri di me”.

L’artista, inoltre, sta riscuotendo moltissimo successo sulle piattaforme social: “Non immaginavo di poter avere così tantifan. Uscito da Amici, quando ho visto tutte le persone che erano lì ad aspettarmi, mi si è riempito il cuore di gioia”.

Verissimo, Sangiovanni: “Sono sempre stato diverso”

Infine, Sangiovanni ha rivelato alcuni aneddoti a proposito della sua infanzia, raccontando: “Da bambino ero molto vivace. Non ero il classico ragazzo perbene ed educato che rendeva felici i genitori. Non riuscivo a sentirmi a mio agio nei contesti in cui mi trovavo. Sono sempre stato un po’ diverso rispetto agli altri. Avevo dei pensieri, delle idee differenti. Son sempre stato chiuso, più isolato rispetto agli altri miei compagni. A scuola mi sono trovato male, non mi sentivo a mio agio. A un certo punto ho anche cambiato scuola, è stato un brutto periodo”.