Verissimo, Spinazzola commenta l’infortunio agli Europei: “Ora mi sento un leone”

Nella prossima puntata di Verissimo, il calciatore Leonardo Spinazzola ha deciso di commentare l’infortunio subito durante gli Europei.

Il calciatore Leonardo Spinazzola ha rilasciato un’intervista a Verissimo, durante la quale ha raccontato quali siano le sue condizioni di salute dopo il recente infortunio agli Euro 2020.

Nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, il calciatore Leonardo Spinazzola sarà uno degli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo.

In questa circostanza, il difensore ha deciso di raccontare l’infortunio al tendine d’Achille avvenuto durate gli Europei 2021 che lo hanno costretto a lasciare il campionato. Spinazzola si infortunò durante la partita dei quarti di finale disputata contro il Belgio: una simile circostanza gli impedì di arrivare in finale insieme agli altri compagni di squadra della nazionale.

In relazione alle prime anticipazioni rilasciate durante l’intervista che verrà trasmessa nel pomeriggio di sabato 9, il calciatore della nazionale ha ripercorso il momento in cui l’Italia ha vinto la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

In occasione della finale, nonostante le stampelle, Spinazzola si era recato nel Regno Unito e ha partecipato insieme ai compagni alla premiazione. In questa circostanza, gli azzurri hanno deciso che fosse proprio Spinazzola a ritirare il premio per primo.

A questo proposito, il calciatore ha raccontato: “Quando ho preso la medaglia, ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra, che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo.

In quei giorni, ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesca”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, inoltre, Leonardo Spinazzola ha fornito alcuni dettagli inediti relativi ai momenti che hanno immediatamente seguito il suo allontanamento dal campo durante la partita Italia-Belgio.

Ripercorrendo quei terribili momenti, il calciatore ha spiegato: “Dopo venti minuti dall’infortunio, ho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e mi è tornato subito il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime.

Fa parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Questo stop mi ha dato un’ulteriore forza interiore e mi ha fatto crescere molto: ora mi sento un leone”.

La prossima puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, andrà in onda a partire dalla 16:30 di sabato 9 ottobre. La puntata in programma nel pomeriggio di domenica 10 ottobre, invece, è stata cancellata.

Una simile decisione è stata presa da Mediaset in considerazione della partita di Nation League che vedrà coinvolta l’Italia e che verrà trasmessa sulla Rai in concomitanza con le ore riservate al talk show di Silvia Toffanin.