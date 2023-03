Verissimo, Syria si racconta tra le lacrime: "Mio papà mi manca. Durante la pandemia mi ero incattivita"

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 11 marzo c’è stata anche la cantante Syria. Nello studio di Silvia Toffanin, l’artista si è raccontata a cuore aperto a cominciare dalla scomparsa del padre, il discografico Elio Cipressi. Ha poi parlato della sfida dell’essere mamma. Da anni è legata al compagno, il dj e produttore Pier Paolo Peroni. La coppia ha due figli: Alice di 21 anni e il più piccolo, Romeo di 10 anni.

Verissimo, Syria parla del dolore dell’aver perso il padre: “Mi manca molto”

L’artista nel ricordare il padre scomparso ha dichiarato: “Quando va via una persona è tangibile il significato del tempo in silenzio, nel tempo nel vuoto. Ti accorgi che le cose vanno prese di corsa, accolte di corsa perché non c’è più tempo da perdere e hai voglia di essere meno cinica”. Ha quindi proseguito rivelando: “Durante la pandemia mi ero incattivita, ora sono più tranquilla e meno arrabbiata, mi sto rasserenando”.

“Mio papà mi ha fatto innamorare della musica”

Non ultimo Syria ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua infanzia, durante i quali ha respirato un’atmosfera intrisa di musica: “Mio papà mi ha fatto innamorare della musica. Quando ero piccola ricordo che era tutto magico, a casa venivano artisti come Mia Martini e io ero circondata di arte e questo grande amore l’ho sempre portato con me. Ora che lui non c’è più sento che è con me comunque, in ogni cosa che faccio. So che un giorno ci ritroveremo, io ci credo, so che è così”.