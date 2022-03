Verissimo, Tommaso Stanzani: “Con Zorzi abbiamo iniziato a convivere”

L'ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, è stato intervistato da Silvia Toffanin nella trasmissione 'Verissimo': il racconto della relazione con Zorzi

L’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, è stato intervistato da Silvia Toffanin nella trasmissione ‘Verissimo’: il racconto della relazione con Zorzi.

Verissimo, l’intervista di Tommaso Stanzani con Silvia Toffanin

A Verissimo sono stati intervistati dalla bravissima ed eclettica giornalista Silvia Toffanin, il ballerino della scorsa edizione di Amici, Tommaso Stanzani e Beppe Carletti, artista che ha fatto la storia della musica italiana coi Nomadi.

I due hanno lavorato insieme in un cortometraggio, uscito recentemente.

Il racconto di Beppe Carletti

Carletti, dopo aver fatto la sua performance in diretta nello studio, ha ricordato il vecchio amico Augusto e i successi del gruppo che hanno segnato un’epoca, come “Io vagabondo”.

Le parole di Tommaso Stanzani

Stanzani ha invece ricordato la sua esperienza ad Amici e il bellissimo rapporto con Maria De Filippi: “Devo tantissimo ad Amici e a Maria, prima i miei sognavano che diventassi un pattinatore.

Adesso sono aperti e i primi a credere in quello che faccio.” La Toffanin ha poi chiesto del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. All’inizio dell’amore si è sempre appiccicati, ma adesso stiamo iniziando ad avere i nostri spazi. Ci divertiamo, lo vedo anche come migliore amico. Stiamo vivendo insieme a Milano, ci sono momenti in cui litighiamo anche perché lui è pazzerello.”