Un bambino di 5 anni è rimasto soffocato mentre stava mangiando un pezzo di pane. Il piccolo è morto dopo tre giorni di agonia. La tragedia è avvenuta a Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano.

Vermezzo, bimbo di 5 anni muore soffocato dal pane

Terribile tragedia a Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano. Un bambino di 5 anni è rimasto soffocato mentre stava mangiando un pezzo di pane. Il piccolo purtroppo è deceduto dopo tre giorni di agonia. Il bambino è stato immediatamente soccorso dai suoi genitori e dai medici del 118, contattati subito. Il personale di soccorso lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni.

La terribile tragedia a Vermezzo

Il bambino è rimasto in gravissime condizioni, all’ospedale, per tre giorni, poi purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto. Una terribile tragedia che ha convolto completamente la comunità. “L’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Vermezzo con Zelo esprimono il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Edoardo. Siamo vicini ai genitori e familiari e al loro grande dolore” ha dichiarato il sindaco.