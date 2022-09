I vermi erano stati cotti insieme al panino. Nei guai il panettiere di Torino gestore e proprietario dell'attività.

Una storia disustosa viene raccontata da Today e riguarda una panetteria di Torino. Una donna ha trovato vermi sulla crosta del panino. Denunciato il proprietario.

Vermi nel panino, denunciato panettiere a Torino per sporcizia e alimenti mal conservati

Questa è una storia non adatta ai deboli di stomaco in quando comprende vermi e cibo. Nei pressi del mercato di piazza della Repubblica, a Torino, una signora si è recata in una panetteria per acquistare del pane. Una volta uscita dall’attività, la donna si è accorta di avere sulla crosta del pane appena comprato un verme morto e cotto insieme al pane. La sfrotunata signora non ha esitato ad avvisare le autorità competenti.

La denuncia e la scoperta delle forze dell’ordine

Il gestore e proprietario della panetteria, un uomo di 61 anni, è finito nei guai ed è stato denunciato in stato di libertà per detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno trovato e sequestrato numerosi prodotti in quanto erano senza etichetta e nascosti da strati di ghiaccio senza la minima cura.