Vernet (La Compagnie): 20mila passeggeri in un anno sulla Milano-NY

Milano, 10 mag. (askanews) – Ventimila passeggeri sulla rotta Milano-New York con La Compagnie, il vettore francese unico al mondo a proporre aerei solo business class, nel primo anno di apertura della tratta fra gli scali di Malpensa e Newark.

“Prevediamo di continuare a progredire nei mesi a venire. L’estate del 2023 promette di essere buona con un’offerta aumentata da parte nostra, in termini di numero di posti, poiché aggiungeremo il 40% in più di posti a destinazione. Quindi ottimo inizio e ottimo risultato finora”. A tracciare il bilancio è Christian Vernet, l’amministratore delegato de La Compagnie a Milano per celebrare il compleanno e la scelta di operare in Italia.

“Milano è una capitale importante. Se si guarda la volumetria dei passeggeri business tra New York, che è la nostra porta d’accesso agli Stati Uniti, e l’Europa, Milano appare molto in alto nella classifica delle città per volume di passeggeri”, ha spiegato Vernet.

Ma in cosa si distingue La Compagnie dalle business class di altri vettori? “Il punto in comune che abbiamo è quello di essere un vettore d’affari. Ma la Compagnie ha una particolarità: è una compagnia solo business. Questo fa una grande differenza rispetto all’esperienza di altri competitor, in particolare per la facilità e per il comfort di viaggio. Dalla tratta di terra, dove grazie all’accesso Fast Track, l’imbarco è estremamente facile. Ti imbarchi su un aereo di accompagnamento in 10 minuti e 15 minuti dopo l’aereo è partito, il che è lontano dall’esperienza vissuta dagli utenti di altre compagnie aeree, anche in business class”.

Il vettore francese definisce la sua offerta, “smart” business class. “Smart perché abbiamo tutti i vantaggi della business class – ha sottolineato – ma con un’offerta economica in termini di prezzo dei biglietti particolarmente allettante, più basso del 25-30% rispetto al prezzo di altri operatori. Questo ci posiziona favorevolmente sul mercato per i clienti che sono al tempo stesso esigenti in termini di servizi e di risposte alle loro richieste ma anche in termini di qualità economica”.

Il ceo di La Compagnie guarda con ottimismo al futuro. “Nel 2025 e nel 2026 daremo il benvenuto a due nuovi velivoli A321 neo a lungo raggio. Vogliamo aumentare le frequenze sulla rete tra Stati Uniti ed Europa dal 2025. E a partire dal 2026 con l’arrivo del quarto velivolo apriremo nuove destinazioni in Europa verso gli Stati Uniti. Ci riserviamo la possibilità di tornare da voi in tempi brevi, tra qualche mese, quando avremo affinato la nostra offerta di sviluppo”, ha concluso Vernet.