Parole inequivocabili secondo il racconto della vittima: "Per i nostri ragazzi", poi vernice rossa sul treno contro il giornalista premio Nobel Muratov

Accade anche questo nella Russia che ingaggia il 44mo giorno di guerra contro l’Ucraina: che qualcuno ad esempio lanci vernice rossa sul treno contro il giornalista premio Nobel Dmitry Muratov per punirlo della sua posizioni obiettive e poco partigiane rispetto al conflitto che il suo paese sta muovendo contro il paese vicino.

Il giornalista russo, direttore di Novaja Gazeta e vincitore del Premio Nobel per la pace 2021, è stato di fatto aggredito per mezzo di un liquido composto da vernice rossa e acetone, tutto questo mentre era in treno in viaggio da Mosca a Samara.

Vernice rossa contro Muratov

Uno sconosciuto gli ha gettato addosso il liquido e poi gli ha indirizzato parole inequivocabili. Qualche giorno fa Muratov era stato costretto a chiudere la sua redazione.

I ripetuti ammonimenti da parte dell’Autorità di controllo russa sulle violazioni delle nuove norme bavaglio imposte ai media dal Cremlino non avevano intimidito Muratov e da Mosca si era passati alle maniere forti.

Le foto e il racconto dell’accaduto. “Eccoti Muratov”

Ha detto il giornalista postando alcune foto: “Hanno versato vernice ad olio con acetone nello scompartimento. Mi bruciano gli occhi terribilmente. Un treno da Mosca a Samara.

Odore di olio in tutta la carrozza. Partenza già ritardata di 30 minuti. Proverò a lavarmi”. Pare che nel compiere il gesto l’aggressore abbia gridato: “Eccoti, Muratov, per i nostri ragazzi”.