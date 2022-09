Il Verona in lutto per la scomparsa di Giorgio Maioli. L'ex centrocampista è morto all'età di 82 anni.

Il Verona piange la scomparsa di Giorgio Maioli. L’ex centrocampista degli anni ’60 è morto all’età di 82 anni.

Verona, club in lutto: è morto Giorgio Maioli

Il Verona è in lutto per la scomparsa di Giorgio Maioli. L’ex centrocampista degli anni ’60 è morto all’età di 82 anni.

L’uomo ha indossato la maglia gialloblù per diverse stagioni, con una pausa al Napoli, per poi disputare ben sette campionati con il Foggia e poi tornare a Verona. Per diversi anni ha fatto anche parte dello staff tecnico della prima squadra, per poi dedicarsi al settore giovanile gialloblù.

La nota dell’Hellas Verona

“Il presidente Setti e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia di Giorgio Maioli, grande ex gialloblù che ci ha lasciati oggi.

Ha onorato questi colori, tra il 1959 e il 1980, come centrocampista, poi come vice allenatore e infine come mister delle giovanili” è la nota dell’Hellas Verona.