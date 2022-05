Verona, donna incinta travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Una donna incinta è stata investita a Verona mentre attraversava la strada sulle strisce: le autorità indagano sull'accaduto.

Paura a Verona, dove nella mattinata di martedì 10 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui è rimasta investita una donna incinta. Mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, un’auto l’ha travolta e fatta cadere a terra.

Donna incinta investita a Verona

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 9:30 a Santa Lucia, in via Mantovana, all’altezza della gioielleria Benetti. Secondo quanto ricostruito, una vettura che stava viaggiando in direzione centro si è fermata per far attraversare la donna che è però stata investita da un’altra auto, una Audi TT, che procedeva nella corsia opposta. Raggiunta la linea di mezzeria, il secondo mezzo l’ha infatti urtata facendola cadere a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno fornito i primi soccorsi alla donna di cui non sono note al momento le condizioni di salute.

Donna incinta investita a Verona: indagini in corso

Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire i dettagli dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Vaglieranno anche le telecamere di sorveglianza presenti in zona per verificare se lo scontro è stato ripreso.