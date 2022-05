Verona: Fedeli (Pd), 'da Sboarina deriva discriminatoria che città non merita'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Quattordici nomine, tutte al maschile. Questa è la destra retriva e discriminatoria che Verona non si merita. Chiedo al sindaco Sboarina: è mai possibile non ci sia una donna che meriti di far parte dei vertici di Veronafiere? No, non è possibile".

Così la senatrice del Pd, Valeria Fedeli.

"Quella che c'è, invece, è la volontà di una certa politica di escludere le donne dai ruoli apicali. Siamo più della metà della popolazione, siamo preparate, siamo capaci: non riconoscere il ruolo femminile, nelle posizioni di vertice dell'economia, dell'impresa, delle istituzioni, è una menomazione della democrazia che non fa bene neanche agli interessi del Paese".