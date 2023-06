Depositati oggi i filmati e le istantanee che dimostrano la colpevolezza dei cinque agenti di polizia arrestati nella questura scaligera: nei video un uomo «usato come straccio» per la propria urina

Immagini shock della questura di Verona. I filmati e le istantanee depositati oggi, giovedì 8 giugno, dalla Polizia nei fascicoli dell’indagine che ha fatto scattare le manette per cinque agenti (e l’iscrizione nel registro degli indagati per altri ventuno) rivelano cosa accadeva nell’acquario della questura scaligera.

Le parole della gip

Una delle scene più bestiali documentate è quella che riguarda Daju Nicolae, cittadino rumeno fermato durante un controllo per strada. Dal video si vede l’agente Alessandro Migliore che spruzza uno spray al peperoncino sulla faccia dell’uomo (senza che fosse necessario). A un certo punto Nicolae inizia a segnalare all’agente la necessità di urinare, battendo contro il vetro di plexiglass e chiedendo di utilizzare i servizi. «Questa era la ragione del comportamento apparentemente intemperante del fermato, che spiega anche come mai, a un certo punto, egli si sia visto costretto a urinare all’interno della stanza, venendo per questo percosso selvaggiamente e spruzzato (di nuovo, ndr) con lo spray urticante» scrive la gip nell’ordinanza.

Usato come straccio per le urine

Ma non è finita qui. Se è vero che al peggio non c’è mai fine, dopo aver urinato a terra per non aver avuto scelta, Nicolae viene strattonato dall’agente che, una volta averlo buttato a terra, lo prende e «lo utilizza come uno straccio» per le sue stesse urine, conclude la gip.