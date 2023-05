In fumo il sogno di Amedeo e Paolo, con il primo che ha perso purtroppo anche la vita dopo un terribile incendio in un appartamento in provincia di Verona: morto il proprietario e ferito suo fratello. A prendere fuoco l’abitazione posta sopra lo storico Bar Centrale gestito dalle due vittime, un 70enne deceduto ed un 67enne ricoverato in ospedale. Da quanto si apprende il rogo si è scatenato nella nella e per cause da stabilire all’interno di un appartamento in centro a Isola della Scala.

Incendio in un appartamento: morto il proprietario

La chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno alle 4.45 e il team del 115 è accorso immediatamente sul posto per tentare di domare le fiamme. Fiamme che avevano avvolto l’appartamento in via Gracco Spaziani, al primo piano dello stabile che ospita il Bar Centrale, uno dei simboli della cittadina.

L’allarme e l’arrivo dei Vigili del Fuoco

All’interno dell’immobile c’erano i due fratelli proprietari e gestori del locale, Amedeo e Paolo Viani, 70 e 67 anni, per il primo dei quali, “purtroppo, non c’è stato nulla da fare”. Paolo invece è stato trasportato all’ospedale di Villafranca ma non sarebbe in pericolo di vita. In mattinata l’Amministrazione comunale ha voluto pubblicare un post di cordoglio per la tragedia.