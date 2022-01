Verona, la storia della famiglia con tre figli autistici

Dal veronese arriva la storia speciale di Monia e Gabriele che sono diventati genitori di tre bellissimi figli autistici.

Da Villafranca di Verona arriva una storia speciale e piena di coraggio. È quella di Monia Gabaldo medico genetista dell’ospedale di Mantova e di Gabriele di professione bancario. La coppia ha avuto tre figli e tutti e cinque sono accomunati da una cosa: sono autistici.

La scoperta da parte dei due genitori – racconta “Il corriere del Veneto” è avvenuta solo recentemente. “Può sembrare strano, ma l’ho vissuta come una liberazione. Ho capito che non è colpa mia se da bambina scoppiavo a piangere di fronte agli imprevisti e i bulli si divertivano a stuzzicarmi solo per il gusto di vedere come avrei reagito”, ha raccontato Monia a questo proposito.

Famiglia tre figli autistici, la nascita del piccolo Derek e la “promessa mancata”

La donna ha raccontato il difficile vissuto che l’ha portata alla nascita del figlio Derek, avvenuta nel 2013 e di come abbia voluto fin da subito che il piccolo non soffrisse come aveva sofferto lei.

Nel 2015 sono venuti al mondo i gemelli Liam e Colin. I segnali tuttavia, a seguito di questa seconda nascita, non tardarono ad arrivare. Monia ha spiegato che per il primogenito Derek la diagnosi è stata autismo “di grado gravissimo”.

Per i due figli minori Liam e Colin, la diagnosi è stata rispettivamente di autismo “di grado moderato-grave” e “lieve e moderato”.

Famiglia tre figli autistici, la loro storia ha attraversato tutta l’Italia

Monia ha poi raccontato come loro storia sia riuscita ad attraversare la penisola grazie “ad un piccolo miracolo”. Nel 2018, in occasione di Santa Lucia, i bambini dell’asilo frequentato dal figlio Derek avevano lanciato in aria, dalla piazza di Villafranca, dei palloncini ai quali erano stati legati dei foglietti.

Il bigliettino legato al palloncino del primogenito era stato scritto dalla stessa Monia e incredibilmente percorse un lungo viaggio fino ad arrivare a Frosinone. Fu l’inizio di tutto.

Famiglia tre figli autistici, molte cose sono cambiate

A distanza di circa tre anni, sono molte le cose che sono cambiate a cominciare da Monia che, attraverso i social racconta come affronta ogni giorno l’autismo dispensando anche preziosi consigli. La dottoressa veronese ha pubblicato inoltre due favole mirate proprio a raccontare e sensibilizzare sul difficile tema delll’autismo.