Verona, Neofascisti aggrediscono marocchini che festeggiano: ferita una donna

È successo a Verona: dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna ai Mondiali – che ha permesso alla squadra africana di accedere per la prima volta ai quarti di finale di un campionato mondiale –, persone di origine marocchina si sono trovate per strada a festeggiare.

Improvvisamente, sono state prese d’assalto da un gruppo di uomini, probabilmente appartenenti alle organizzazioni dell’estrema destra veronese (tra le più attive del nordest). Una donna è rimasta ferita.

Automobili prese a colpi di catene

Felpe nere e cappucci calati sulla testa, in preda alla violenza e completamente fuori di senno gli aggressori hanno danneggiato almeno quattro vetture, colpendole con delle catene di ferro: i pezzi di vetro che sono schizzati in aria, hanno causato delle lesioni di lieve entità a una donna coinvolta nell’aggressione.

I festeggiamenti prima dell’aggressione

Dopo il goal di Achraf Hakimi, che ha regalato un sogno al Marocco, alcuni cittadini di origine marocchina residenti a Verona si sono trovati sulla scalinata della Gran Guardia e sparsi per l’intera piazza Bra a intonare dei cori di vittoria, tra bandiere e fumogeni. Erano tantissimi i marocchini in festa, al punto da essere stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e Locale per la gestione e l’ordine della folla.

Poco dopo, in una manciata di minuti, l’imprevedibile. In corso le indagini da parte di Carabinieri e Polizia.