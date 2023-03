Verona, neonato in coma all'ospedale: i danni sarebbero irreversibili

Un neonato di 4 mesi è in coma presso l'ospedale di Verona: avrebbe ricevuto maltrattamenti. I danni riportati sarebbero irreversibili.

Un neonato di 4 mesi si trova ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva nell’Ospedale della donna e del bambino a Verona. Il piccolo è in coma e i danni riportati sarebbero irreversibili. Ancora non sono chiari i motivi delle condizioni del bambino, ma secondo la stampa locale avrebbe ricevuto lesioni compatibili con uno scuotimento. La Procura ha intanto aperto un’inchiesta sul caso, al momento contro ignoti. I presunti scossoni ricevuti hanno causato un versamento intracranico nel bimbo. Questi era stato portato in ospedale un mese fa; i genitori avevano raccontato che si era risvegliato piangendo nel cuore della notte.

Neonato in coma: i medici hanno avvertito la Squadra Mobile

Come informa FanPage, dopo aver raccolto varie informazioni da parte dei parenti del piccolo, i medici hanno di conseguenza avvertito la Squadra Mobile di Verona. Gli agenti hanno dunque iniziato le opportune indagini e sentito la madre e il padre del bambino.

Le indagini degli inquirenti

Gli inquirenti hanno voluto indagare sulla vita privata della famiglia del bimbo, riguardo anche a un eventuale uso di droga. É stato inoltre fatto al piccolo un prelievo per controllare se avesse potuto assimilare, anche indirettamente, sostanze stupefacenti dal latte materno. Al momento, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati.