Verona, si pensa di introdurre un biglietto per accedere al cortile della casa di Romeo e Giulietta

Il costo non dovrebbe superare i 2 euro.

L’amministrazione comunale di Verona sta valutando l’introduzione di un biglietto per accedere al cortile della casa di Romeo e Giulietta, dove si trova la statua dell’eroina di Shakespeare visitata ogni anno da oltre un milione e 600mila turisti.

Il biglietto per il cortile di Romeo e Giulietta non dovrebbe superare i 2 euro

Secondo fonti vicine alla giunta, ci sono ancora dubbi sul prezzo del biglietto, che non sarà comunque superiore ai 2 euro. Per visitare l’interno della casa e salire sul celebre balcone è invece già necessario pagare un biglietto di 6 euro.

Il consiglio comunale ha unanimamente commentato in modo positivo la soluzione trovata dall’amministrazione scaligera, che potrebbe risolvere un problema che per molti anni è stato motivo di scontro tra commercianti e residenti e di malcontento tra i turisti.

L’ingresso sarà spostato nel foyer del Teatro Nuovo

Intanto è terminata la fase sperimentale con l’ingresso dal foyer del Teatro Nuovo, durata dal 6 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, che diventerà definitivo. Stefania Zivelonghi, assessore alla Sicurezza, e Marta Ugolini, assessore alla Cultura e al turismo, hanno illustrato i suoi risultati.

Ugolini ha confermato che l’operazione non sarà più solamente a carico del Comune, cui la sperimentazione è costata 70mila euro, ma che sarà introdotto un biglietto d’ingresso per rendere sostenibile l’investimento.

L’obiettivo è quello di giungere alla delibera in giunta prima della rassegna Verona in love, che avrà luogo per San Valentino.

