Veronica Burchielli, la confessione: “Presi peso perché non mi desiderava”

Per la prima volta Veronica Burchielli ha confessato ai fan alcuni retroscena legati ai suoi disturbi alimentari.

Veronica Burchielli: i disturbi alimentari

L’ex volto tv ha vissuto un momento in cui era aumentata molto di peso e i fan le hanno chiesto se per caso esso non fosse dovuto a qualche problematica in particolare. Veronica ha svelato che molti dei suoi disturbi legati all’alimentazione sarebbero stati legati a un rapporto problematico con un suo ex (che molti hanno riconosciuto in Alessandro Zarino) che le avrebbe fatto credere di non piacergli per via della sua forma fisica:

“Mi toccava e mi diceva bleah”, ha dichiarato la ragazza via social, e ancora: “A volte serve tempo per elaborare le ferite.

Ho avuto un anno in cui non sono uscita di casa, non ho avuto contatto fisico con un uomo, mi sono chiusa tra le mura di casa. Se non ho detto nulla prima è perché mi è stato impedito di dire la verità, ero succube di quella persona, manipolata. Ero in uno stato fisico e mentale non sano, era facile entrarmi nella testa, sentirmi dire che non ero niente, che se non fosse stato per lui io non sarei stata niente.

Non mi sono alzata dal letto per un anno, è stato devastante, mi feriva. Oggi sono più serena.”

Veronica Burchielli: la vita privata

Veronica Burchielli ha vissuto una breve storia con Alessandro Zarino. Inizialmente a Uomini e Donne lei aveva rifiutato di essere la sua scelta ma poi, a seguire, aveva accettato di lasciare con lui il programma. La liaison era durata solo alcuni mesi ed era naufragata mentre i due erano ormai lontani dalle telecamere.

Dopo la confessione di Veronica Burchielli, il suo ex fidanzato romperà il silenzio?

Veronica Burchielli: chi è

Classe 1995, Veronica Burchielli è originaria di La Spezia e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo prendendo parte a Uomini e Donne. In seguito al suo addio al programma tv ha lavorato molto come influencer e modella e sono moltissimi i fan che continuano a seguirla attraverso i social, dove lei dispensa consigli di bellezza e di beauty.