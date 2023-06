A distanza di un anno, l”ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli è tornata attiva sui social. La ragazza è dimagrita di ben 20 chili e ha raccontato di aver finalmente ritrovato se stessa.

Veronica Burchielli torna sui social: è dimagrita 20 kg

L’ultimo post social di Veronica Burchielli era datato 29 marzo 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne era sparita dal mondo virtuale a causa di numerosi attacchi ricevuti dagli haters. Oggi, a distanza di oltre un anno, è tornata attiva su Instagram ed è apparsa molto cambiata: è dimagrita ben 20 chili.

Le parole di Veronica Burchielli

Veronica ha dichiarato:

“La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno. (…) Per me essere in gran forma significa essere appagate con se stesse, felici e io lo sono tanto”.

La Burchielli ha dichiarato di essere dimagrita 20 chili. Non è questo, però, che l’ha spinta a tornare sui social e non è nemmeno il suo aspetto il motivo per cui si sente felice. E’ serena perché ha dedicato del tempo a se stessa.

Veronica Burchielli è fidanzata

Molto probabilmente, Veronica Burchielli è felice anche perché ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con Alessandro Zarino, è fidanzata con un ragazzo misterioso. Al momento, l’ex tronista ha preferito non svelare la sua identità.