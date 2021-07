Veronica Ciardi non ha invitato Sarah Nile al suo matrimonio, ma un altro ex concorrente del GF sarebbe stato presente all'evento.

Veronica Ciardi è convolata a nozze con Federico Bernardeschi e intanto, sui social, è impazzata la polemica per il mancato invito di Sarah Nile. Un altro ex volto del GF sarebbe stato comunque presente all’evento.

Veronica Ciardi e Federico Bernadeschi: il matrimonio

A poche ore di distanza dal trionfo dell’Italia a Wembley Federico Bernardeschi è convolato a nozze con Veronica Ciardi. Al matrimonio erano presenti ovviamente moltissimi amici vip della coppia, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Sarah Nile alla cerimonia. In seguito alle domande dei fan la stessa ex gieffina – che si era resa protagonista di alcuni baci bollenti a Veronica Ciardi proprio durante il GF 10 – ha rotto il silenzio sfogandosi in merito alla vicenda: “Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti.

Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui”. Nel frattempo sui social hanno iniziato a circolare alcune foto di un altro gieffino presente al matrimonio, ossia Maicol Berti, anche lui ex concorrente del GF 10.

Veronica Ciardi: la lite con Sarah Nile

Superati i giochi di seduzione e i baci infuocati al GF, a quanto pare l’amicizia tra Sarah Nile e Veronica Ciardi ha subito un tracollo. Mentre si svolgeva il matrimonio in pompa magna dell’ex gieffina e di Bernardeschi la sua ex collega del GF sganciava la bomba attraverso i social. “Come mai non sei stata invitata al matrimonio?”, le ha chiesto un fan via social, e Sarah Nile ha risposto: “Perché non tutti hanno l’intelligenza e l’apertura mentale che ha la mia famiglia ed io”.

A seguire l’ex volto del GF ha anche pubblicato uno degli ultimi messaggi da lei inviati a Veronica Ciardi in privato, e in cui era scritto: “Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita”.

Veronica Ciardi e Sarah Nile: la fine dell’amicizia

Non è chiaro quali siano stati i motivi alla base della rottura tra le due, quel che è certo è che – almeno per il momento – Veronica Ciardi ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione. Le due si chiariranno in futuro in merito alla loro lite?