Veronica Ferraro si sposa. Il compagno Davide Simonetta le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha detto “sì“. L’annuncio arriva dalla futura sposa, che ha mostrato ai fan anche l’anello di fidanzamento.

Con un post condiviso su Instagram, Veronica Ferraro ha annunciato che sposerà il compagno Davide Simonetta. L’influencer e migliore amica di Chiara Ferragni ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato in un posto magnifico, la Puglia. E’ in questa regione, d’altronde, che due anni fa ha conosciuto il suo principe azzurro.

Veronica ha condiviso una serie di scatti della proposta di matrimonio di Davide. A didascalia, ha raccontato:

“Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. ‘Ciao, scusa per la figura di mer*a’ la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti”.

La Ferraro ha spiegato che Simonetta le ha fatto la proposta “nel modo più dolce e riservato che possa esserci“.

“Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici“, ha concluso Veronica parlando della proposta di nozze di Davide. Poco dopo, con una Instagram Stories, ha aggiunto:

“Non so esattamente cosa sia l’amore, so solo che ti aspetto sulla porta ogni volta che torni a casa. So che mi accompagni al taxi alle 5 del mattino ogni volta che devo partire. Perché mi rendi una persona migliore ogni giorno, senza chiedermi nulla in cambio. Perché sei casa mia e amarti è una cosa semplice”.