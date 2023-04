Veronica Lario, il ricovero di Berlusconi: "Momento delicato"

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha smentito alcune indiscrezioni sul suo conto. Al momento l’ex premier è ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a chemioterapia per la sua leucemia.

Veronica Lario: le parole su Berlusconi

Secondo un rumor circolato in rete Veronica Lario avrebbe dovuto restituire all’ex marito Silvio Berlusconi ben 60 milioni di euro. Attraverso i suoi legali è stata la stessa ex moglie del Cavaliere a smentire la questione e con un comunicato ufficiale ha fatto sapere: “Le notizie riportare dal quotidiano online Tag 24 By Unicusano, oltre che essere infondate si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene. Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più”, si legge nel comunicato.

Non è dato sapere quali siano oggi i rapporti tra Veronica Lario e il suo ex marito, quel che è certo è che, in seguito al divorzio, tra i due si sia svolta una difficile battaglia legale. In seguito alla separazione dalla moglie Silvio Berlusconi si è legato a Francesca Pascale e, a seguire, a Marta Fascina (con cui è stato protagonista del cosiddetto “finto matrimonio”). L’ex Premier al momento si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele, dove è sottoposto a chemioterapia.