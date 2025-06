Veronica Peparini e Alessandra Celentano: il nuovo scontro infiamma Amici

Le tensioni tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano, storiche insegnanti di danza ad Amici di Maria De Filippi, tornano a far parlare. I due volti noti della danza italiana hanno avuto numerosi scontri nel corso degli anni, ma le recenti dichiarazioni della Celentano hanno acceso nuovamente i riflettori su di loro. In un episodio del podcast di Marcello Sacchetta, la Celentano ha affrontato il tema delle relazioni tra insegnanti e allievi, rivelando la sua posizione netta e, a molti, sembrata un attacco diretto alla sua collega.

Un’affermazione shock

Durante il suo intervento, Alessandra Celentano ha dichiarato di non aver mai avuto una cotta per un suo alunno, affermando che tali sentimenti non dovrebbero nemmeno esistere. “Se ho mai avuto una cotta anche platonica per un mio alunno? Ma jamais!”, ha esclamato. Queste parole, accompagnate da un tono fermo, hanno suscitato reazioni immediatamente. La Celentano ha continuato: “La trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata. Non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”. Un’affermazione che ha fatto sobbalzare i fan e i curiosi della trasmissione.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni sotto il video del podcast sono state molteplici. Molti utenti hanno commentato divertiti, suggerendo che le parole della Celentano fossero un chiaro riferimento a Veronica Peparini e al suo ex allievo Andreas Muller. “C’è chi ha pensato a Veronica e Andreas e chi mente”, scrive un utente. Altri commenti evidenziano l’ammirazione per la professionalità della Celentano, ma anche l’inevitabile confronto con la Peparini. “A Veronica Peparini non piace questo elemento”, è un altro commento che fa riferimento alla tensione palpabile tra le due insegnanti.

Il passato tra Peparini e Muller

Va ricordato che Veronica Peparini e Andreas Muller hanno confermato di essersi innamorati solo dopo la fine del programma, ponendo quindi una certa distanza temporale tra il loro rapporto e la dinamica insegnante-allievo. Tuttavia, le parole della Celentano, percepite da molti come una frecciatina, hanno riaperto ferite mai del tutto rimarginate. La questione di come gli insegnanti e gli allievi possano interagire in un contesto così emotivamente carico come quello di Amici è sempre stata un tema controverso.

Prossimi sviluppi nella TV italiana

Un futuro incerto

