Veronica Peparini e Andreas Muller ancora in crisi? Lui parte per la California

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno attraversando un momento di crisi? I dubbi dei fan sui social.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono di nuovo in crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che il ballerino è partito in completa solitudine per la California.

Andreas Muller e Veronica Peparini: le indiscrezioni

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Andreas Muller e Veronica Peparini.

Il ballerino infatti sta vivendo alcuni problemi legati al suo stato di salute psicofisico e la stessa coreografa ha dichiarato di essergli rimasta accanto nonostante abbia compreso che lui non stia bene. Nelle ultime ore Andreas si è mostrato mentre partiva in completa solitudine per la California, e in tanti si chiedono se questo non possa essere l’indizio di una nuova crisi con la sua compagna.

La confessione di Veronica Peparini

L’argomento è diventato sempre più insistente da quando il ballerino ha ammesso di non stare bene e la stessa Veronica Peparini si è espressa a riguardo affermando: “Non parlerei di depressione, che è una parola importante ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top”, e ancora: “Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è”.

La coppia tornerà a mostrarsi via social unita e affiatata come un tempo?