Veronica Peparini e Giulia Stabile non si seguono più sui social

Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno smesso di seguirsi sui social. L’unfollow ha attirato la curiosità dei fan, che adesso sono curiosi di sapere cosa sia successo tra le due. Secondo i beninformati, il patatrac è accaduto la scorsa estate.

Cosa è successo tra Veronica Peparini e Giulia Stabile? Le due, entrambe diventate popolari grazie ad Amici di Maria De Filippi, non si seguono più sui social. A rendere pubblica la notizia è stato il portale Amici News, mentre il motivo dell’unfollow è stato svelato da Amedeo Venza.

Tramite il suo profilo Instagram, l’esperto di gossip ha dichiarato:

La motivazione data da Venza, però, sembra un po’ strana. Non a caso, Biccy ha aggiunto che dietro l’unfollow ci sarebbe un patatrac inerente il lavoro scoppiato la scorsa estate.

La scorsa estate, Veronica Peparini ha scritto un post polemico dedicati ai ballerini senza esperienza che si improvvisano insegnanti di masterclass. Non ha fatto il nome di Giulia Stabile, ma proprio in quei giorni l’ex talento di Amici ha tenuto delle lezioni. Sul post incriminato si legge:

“Stage. Felice di vedere dietro di me tutti i ragazzi che fanno la coreografia, significa che la lezione ha avuto un senso in quanto la coreografia è degli allievi per gli allievi e non per per se stessi! E soprattutto dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fatela la gavetta che è necessaria per avere un background perché prendere due accenti, ad oggi, è ormai roba di tutti!”.