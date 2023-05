Veronica Peparini e Kledi Kadiu tornano ad Amici? Il rumor shock

Impazza il toto-nomi sui possibili nuovi docenti che potrebbero arrivare nella prossima edizione di Amici, dopo i sempre più probabili addii di Arisa e Raimondo Todaro. I nomi che sbucano fuori sono già ben noti agli appassionati del talent show.

Due ritorni boom nella prossima edizione di Amici? Si parla di Veronica Peparini e Kledi Kadiu

Secondo alcune fonti, Maria De Filippi non vedrebbe l’ora di sbarazzarsi di Raimondo Todaro, con cui ci sarebbero state molteplici frizioni nel corso di questa edizione del talent. Nel caso di Arisa, pare invece che l’artista voglia concentrarsi al massimo sulla sua musica per tornare da protagonista al Festival di Sanremo 2024.

Se questi addii fossero confermati, chi arriverebbe al loro posto? Negli scorsi giorni s’era parlato di un possibile passaggio dal ruolo di giurato a quello di professore per Giuseppe Giofrè, adesso però l’esperto di gossip Amadeo Venza lancia la bomba su Instagram.

Pare che ci sia più di una possibilità di ritrovare tra le cattedre di Amici il prossimo anno Veronica Peparini, già a lungo docente del talent show prima di abbandonare la trasmissione, e addirittura Kledi Kadiu, volto storico del talent.

Si tratta comunque di indiscrezioni non confermate, quindi da prendere con le dovute pinze. Tra le ipotesi c’è anche quella che tra i due nomi in questione, potrebbe tornare soltanto uno di loro. Di certo nei prossimi mesi si scoprirà cosa ha in programma Maria De Filippi.