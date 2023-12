Veronica Peparini, i problemi in gravidanza: "C'è la possibilità di un intervento"

Veronica Peparini ha svelato che, se i problemi della sua gravidanza dovessero continuare e progredire, lei potrebbe essere costretta a subire un intervento.

Veronica Peparini: i problemi in gravidanza

Veronica Peparini è in attesa di due gemelle, e nei giorni scorsi ha scoperto – durante un controllo – che le bambine sarebbero affette da trasfusione feto-fatale. In attesa di sapere come andranno le cose, la ballerina è costretta a sottoporsi a dei monitoraggi ogni 48 ore e presto potrebbe dover subire un delicato intervento.

“Mi hanno detto che questo può essere il principio di una malattia chiamata “trasfusione feto fetale”: in questo momento ci troviamo in un punto dove al cinquanta per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni quarantotto ore”, ha dichiarato Veronica, e ancora: “Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”. Lei e Andreas Muller hanno ricevuto i messaggi d’affetto e d’incoraggiamento da parte di fan, amici e colleghi, e in tanti sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di Veronica e sull’arrivo delle sue due bambine. Purtroppo al momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme, e ai fan non resta che attendere.